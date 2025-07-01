120 тонн гуманитарной помощи отправили в зону СВО из тюменского парка Пограничников

| Фото: https://duma.tyumen-city.ru | Фото: https://duma.tyumen-city.ru

Один из самых больших грузов — 120 тонн гуманитарной помощи — ушел из Тюмени 21 июня. Это 12 тралов, которые везут 31 единицу автотехники, 16 единиц мототехники, строительные материалы, инструменты, медикаменты, маскировочные сети, костюмы и многое другое.

Акция прошла в рамках 31-го патриотического мероприятия, посвященного отправке гуманитарного груза в зону специальной военной операции. Горожане, которые активно помогают бойцам, председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова, депутаты Вадим Долгих и Александр Григорьев, представители администрации города и других органов по традиции собрались в парке Пограничников.

Значительный вклад в сбор гумпомощи вносит Общественная организация "Ветераны-пограничники Тюменской области", члены которой вместе с волонтерами из 44 ячеек регулярно формируют грузы для отправки в зону СВО как для российских бойцов, так и для мирных жителей территорий спецоперации.

Депутаты на постоянной основе участвуют в отправке гуманитарного конвоя. Народные избранники и общественники находятся в непосредственном контакте с гражданами, общественными организациями и предприятиями, общаются с семьями тех, кто сейчас находится в зоне СВО.

"Чтобы морально поддержать защитников Родины, мы подписали открытки с поздравлениями для тюменских ребят на передовой. 439 посланий ко Дню города отправятся в зону спецоперации как добрая весточка из Тюмени", — поделилась председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова.