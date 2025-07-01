  • 23 июля 202523.07.2025среда
  • USD78,0882
    EUR91,7782
  • В Тюмени 21..23 С 4 м/с ветер юго-восточный

В Тюменской области до 129,7 % увеличился объем инвестиций

Экономика, 12:34 23 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

129,7 % составил рост объема инвестиций в основной капитал в Тюменской области с января по март. В денежном выражении – это 96 млрд рублей, сообщает департамент экономики.

Доля промышленности в структуре инвестиций организаций за январь, февраль и март 2025 года – 52,6%, без учета субъектов малого предпринимательства.

По объему инвестиций на душу населения Тюменская область на 17-м месте среди субъектов РФ. На одного жителя пришлось 59,2 тыс. рублей, в то время как в среднем по России – это 47,8 тыс. рублей.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# инвестиции

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:13 23.07.2025Тюменские производители детского развивающего оборудования победили в престижной премии
12:56 23.07.2025Более 123 тысяч заявлений о регистрации недвижимости обработали в Тюменской области
12:34 23.07.2025В Тюменской области до 129,7 % увеличился объем инвестиций
11:49 23.07.2025Агропредприятия Тюменской области произвели продукции на 17,2 млрд рублей

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора