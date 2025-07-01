В Тюменской области до 129,7 % увеличился объем инвестиций

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

129,7 % составил рост объема инвестиций в основной капитал в Тюменской области с января по март. В денежном выражении – это 96 млрд рублей, сообщает департамент экономики.

Доля промышленности в структуре инвестиций организаций за январь, февраль и март 2025 года – 52,6%, без учета субъектов малого предпринимательства.

По объему инвестиций на душу населения Тюменская область на 17-м месте среди субъектов РФ. На одного жителя пришлось 59,2 тыс. рублей, в то время как в среднем по России – это 47,8 тыс. рублей.

Оксана Корнеенкова