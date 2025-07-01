  • 23 июля 202523.07.2025среда
  • USD78,0882
    EUR91,7782
  • В Тюмени 20..22 С 1 м/с ветер восточный

Аппарат для суточного мониторирования давления поступил в больницу Увата

Общество, 20:25 23 июля 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Аппарат для суточного мониторирования артериального давления поступил в областную больницу №20 села Уват. С помощью нового оборудования специалисты кабинета функциональной диагностики провели уже 44 успешных исследования, сообщает региональный департамент здравоохранения.

"Благодаря аппарату мы можем более точно и эффективно отслеживать состояние здоровья пациентов с артериальной гипертензией, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и риском развития осложнений гипертонии", - рассказала врач функциональной диагностики Ольга Нохрина.

Аппарат предназначен для точного измерения артериального давления пациента круглосуточно. Он позволяет врачам получать объективную картину динамики изменений давления вне стен лечебного учреждения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# здравоохранение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:36 23.07.2025Новый футбольный стадион открыли в Тюмени
21:16 23.07.2025Незаконную перевозку более 3 млн рублей выявили служебные собаки на Тюменской таможне
20:25 23.07.2025Аппарат для суточного мониторирования давления поступил в больницу Увата
19:52 23.07.2025Спички длительного горения изготовили тобольские волонтеры для отправки на СВО

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора