Аппарат для суточного мониторирования давления поступил в больницу Увата
Аппарат для суточного мониторирования артериального давления поступил в областную больницу №20 села Уват. С помощью нового оборудования специалисты кабинета функциональной диагностики провели уже 44 успешных исследования, сообщает региональный департамент здравоохранения.
"Благодаря аппарату мы можем более точно и эффективно отслеживать состояние здоровья пациентов с артериальной гипертензией, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и риском развития осложнений гипертонии", - рассказала врач функциональной диагностики Ольга Нохрина.
Аппарат предназначен для точного измерения артериального давления пациента круглосуточно. Он позволяет врачам получать объективную картину динамики изменений давления вне стен лечебного учреждения.