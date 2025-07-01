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Тоболякам назвали сроки подачи горячей воды

Экономика, 18:15 23 июля 2025

t.me/vagintobolsk

Горячая вода к потребителям, чьи дома запитаны от ТЭЦ, придет до 19 августа. Объект проходит локальную реконструкцию, написал глава Тобольска Петр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях.

"Мы намеренно синхронизировали профилактику на ТЭЦ и ремонт теплосетей, чтобы максимально сократить период отсутствия горячей воды летом. Продолжаем готовиться к отопительному сезону. Особое внимание уделяем социально значимым объектам: детским садам, школам, больницам. Большая работа проводится и в многоквартирных домах. На управляющие компании возложена ответственность за то, чтобы жильцы встретили зиму в тепле и комфорте", - отметил Вагин.

t.me/vagintobolsk

В конце мая в городе провели опрессовку трубопроводов тепловых сетей. Выявили 85 повреждений и оперативно их устранили.

С июня начали устанавливать регулирующую арматуру, приступили к капремонту теплосетей на ул. Радищева, на объекте применяют эффективное теплоизоляционное покрытие.

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# горячая вода , отопительный сезон , Петр Вагин , Тобольск

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