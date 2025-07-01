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В Тюменском районе количество предпринимателей увеличилось на 20 % за год

Экономика, 11:41 24 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 20 % - до 7 тыс. 608 - увеличилось количество предпринимателей в Тюменском районе за год. По данным администрации муниципального образования, самозанятых тоже стало больше - 15 тыс. 918, рост составил рекордные 42 %.

Такие данные привели на совещании с главами сельских поселений Тюменского района. В первом полугодии на территории муниципального образования реализованы семь инвестиционных проектов на шесть млрд рублей. До конца года инвесторы воплотят еще 22 бизнес-проекта с общим объем финансирования в семь млрд рублей.

Глава Тюменского района Ольга Зимина рекомендовала главам сельских поселений не останавливаться на достигнутом: "Потенциал у территорий большой, а инвестпроекты – основа нашей экономики. Необходимо постоянно взаимодействовать с инвесторами для решения проблемных вопросов, возникающих при реализации проектов, оперативно давать информацию о земельных участках и объектах недвижимости, находящихся в частной собственности и возможных для развития".

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# инвестпроекты , Тюменский район

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