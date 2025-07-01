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Александр Моор провел переговоры о развитии нефтегазового комплекса Тюменской области

Губернатор, 18:33 23 июля 2025

из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с руководителем Федерального агентства по недропользованию Олегом Казановым и генеральным директором подведомственной организации – ЗапСибНИИГГ Василием Морозовым.

Пост об этом глава региона оставил в Telegram-канале.

"Провели важные переговоры о развитии нефтегазового комплекса нашего региона. Обсудили результаты геолого-разведочных работ, перспективы лицензирования и новые проекты, которые обеспечат стабильное функционирование отрасли", - написал он.

Уватский проект – один из примеров государственно-частного партнерства, флагман нефтедобычи региона. На него приходится 78% запасов и 88% добычи нефти в области.

Такое партнерство с федеральными структурами и научными организациями позволяет создать основу для устойчивого развития Тюменской области, убежден губернатор.

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# Александр Моор , нефтегазовая отрасль

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