Аллею памяти открыли в селе Успенка Тюменского муниципального округа
Аллею памяти открыли в селе Успенка Тюменского муниципального округа. Ее создали на территории Комплексного центра социального обслуживания населения, сообщает информационный центр правительства региона.
Аллея памяти организована в рамках Года защитника Отечества в РФ, 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также Года героев в Тюменской области.
"Связь поколений очень важна, особенно для подопечных отделения милосердия. Аллея памяти стала нашим вкладом в укрепление исторической памяти, справедливости и преемственности воинской славы", — сказал директор КЦСОН Тюменского района Дмитрий Мостовщиков.
В торжественной обстановке Знамя Победы подняли ветераны Великой Отечественной войны-труженики тыла Александра Григорьевна Бабина, Михаил Федорович Пушников и Анна Сергеевна Стародумова.
Государственный флаг Российской Федерации подняли участник специальной военной операции Фаниль Абзалов и председатель Совета ветеранов УФСИН Тюменской области, член попечительского совета КЦСОН Владимир Курочкин.
Флаг Тюменской области подняли юные кадеты Тюменского президентского училища Артем Пинигин и Савелий Хрипунов.
В ходе праздничного концерта с душевными песнями и танцевальными номерами выступили дети и внуки проживающих.