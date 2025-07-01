Аллею памяти открыли в селе Успенка Тюменского муниципального округа

| Фото: Департамент социального развития Тюменской области | Фото: Департамент социального развития Тюменской области

Аллею памяти открыли в селе Успенка Тюменского муниципального округа. Ее создали на территории Комплексного центра социального обслуживания населения, сообщает информационный центр правительства региона.

Аллея памяти организована в рамках Года защитника Отечества в РФ, 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также Года героев в Тюменской области.

"Связь поколений очень важна, особенно для подопечных отделения милосердия. Аллея памяти стала нашим вкладом в укрепление исторической памяти, справедливости и преемственности воинской славы", — сказал директор КЦСОН Тюменского района Дмитрий Мостовщиков.

В торжественной обстановке Знамя Победы подняли ветераны Великой Отечественной войны-труженики тыла Александра Григорьевна Бабина, Михаил Федорович Пушников и Анна Сергеевна Стародумова.

Государственный флаг Российской Федерации подняли участник специальной военной операции Фаниль Абзалов и председатель Совета ветеранов УФСИН Тюменской области, член попечительского совета КЦСОН Владимир Курочкин.

Флаг Тюменской области подняли юные кадеты Тюменского президентского училища Артем Пинигин и Савелий Хрипунов.

В ходе праздничного концерта с душевными песнями и танцевальными номерами выступили дети и внуки проживающих.