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Сквер Медицинских работников откроют в Тюмени в августе

Общество, 16:49 24 июля 2025

из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Сквер Медицинских работников торжественно откроют в Тюмени в августе, ко Дню Тюменской области. Общественное пространство находится в Восточном административном округе на ул. Юрия Семовских.

23 июля в сквере побывал глава Тюмени Максим Афанасьев. По его словам, место произвело на него сильное впечатление: территория полностью преобразилась и уже успела стать настоящей жемчужиной района.

Первое, что бросается в глаза, — композиция, посвященная медицинским работникам.

"Его можно рассматривать бесконечно: столько тонких, живых деталей, которые удивительно достоверно передают напряженность и самоотверженность профессии. Видно, что авторы подошли к делу с душой и с уважением к труду врачей и медсестер", — написал Максим Афнасьев в своем Telegram-канале.

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Мэр отметил, что с момента возникновения идеи до воплощения ее в жизнь власти привлекали к обсуждению большое количество представителей медицинского сообщества. Сквер создавался в первую очередь в честь уважения и признания заслуг врачей и медиков, выполнявших свой долг во время пандемии.

Осенью здесь планируют высадить дополнительные деревья, чтобы добавить еще больше зелени и тени.

Инна Пахомова

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# благоустройство , Максим Афанасьев , скверы

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