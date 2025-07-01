Работодатели будут участвовать в подготовке студентов

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Работодатели в России будут участвовать в подготовке студентов колледжей в рамках программы "Профессионалитет". Закон о новой форме образовательной деятельности – профессионалитете, а также о проведении государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме демонстрационного экзамена, 23 июля 2025 года подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, для кадрового обеспечения отраслей экономики и социальной сферы колледжи и техникумы могут применять профессионалитет – форму организации образовательной деятельности, предусматривающую участие работодателей в управлении учебными заведениями и организации обучения, включая практическую подготовку, сообщает пресс-служба Минпросвещения России. "В образовательных учреждениях будут созданы управляющие советы, в чьи полномочия включены рассмотрение и согласование образовательных программ, программ развития учебного заведения, а также других вопросов совершенствования учебной, воспитательной и управленческой деятельности", - отмечено в сообщении.

Кроме того, законом устанавливается, что государственная итоговая аттестация по программам среднего профессионального образования (СПО) будет проводиться в форме демонстрационного экзамена и иных формах, определяемых Минпросвещения России для обучающихся по программам СПО в сфере искусств, медицинского, фармацевтического образования, в области подготовки кадров для обороны, безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, а также учащихся по программам СПО в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа и исправительных учреждениях.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года, за исключением отдельных положений, которые применяются с момента подписания документа.

Эти важные изменения в федеральное законодательство, касающиеся СПО, вносятся в год 85-летия системы среднего профессионального образования.

"Профессионалитет" - федеральный проект, который реформировал колледжи, напрямую связав их студентов с предприятиями, благодаря чему выпускникам гораздо легче найти работу, а предприятиям - кадры.