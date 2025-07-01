В Тобольске родители двух подростков заплатят 30 тысяч рублей за детскую драку

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

30 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда получит юный тоболяк, пострадавший в драке, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В октябре 2024 года на территории одной из школ Тобольска в ходе словесной ссоры двое подростков 13 и 12 лет нанесли побои 12-летнему сверстнику. Пострадавший обратился в больницу, где ему диагностировали ушиб мягких тканей головы и передней брюшной стенки. Мать подростка обратилась в полицию.

В МО МВД России "Тобольский" возбудили административное дело по ст. "Побои". Родителей подростков привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание сыновей. Тобольский городской суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал компенсацию по 15 тыс. рублей с каждой семьи виновных.