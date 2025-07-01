Тюменский ремонтно-механический завод в первом полугодии 2025 года выпустил продукцию на 1,8 млрд рублей

| фото – Елена Григорьева | фото – Елена Григорьева

Тюменский ремонтно-механический завод (ТРМЗ) АО "Транснефть – Сибирь" за первое полугодие 2025 года изготовил почти 13 тыс. единиц продукции на общую сумму 1 850 млн рублей.

Тюменское предприятие выпускает продукцию машиностроения, нестандартные металлоконструкции, комплектующие для ремонта и обслуживания нефтеперекачивающего оборудования, резервуарных парков и линейной части трубопроводов.

Специалистами завода завершена разработка конструкторской документации на опытные образцы оборудования, направленные на повышение экологической безопасности производственных объектов ПАО "Транснефть", а именно станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 15 куб. м в сутки с использованием мембранного биореактора и подвижного слоя загрузки. Также завершена разработка конструкторской документации опытного образца мобильной установки для очистки сточной воды после проведения гидроиспытаний магистрального нефтепровода. Идет изготовление опытного образца передвижной установки для промывки трубопоршневых поверочных установок.

| фото – Елена Григорьева | фото – Елена Григорьева

Кроме того, разработана конструкторская документация на двойное торцовое уплотнение с контактной парой сухого трения для насоса НМ 4500 конструктива АО "Транснефть Нефтяные Насосы", а также на станцию биологической очистки сточных вод производительностью 20 куб. м в сутки для ЛПДС "Пермь" АО "Транснефть – Прикамье". Специалисты приступили к разработке конструкторской документации на станцию производственно-дождевых сточных вод производительностью 480 куб. м в сутки для ЛПДС "Нурлино" АО "Транснефть – Урал".

"Завод постоянно работает над увеличением производительности. Достижение высоких показателей стало возможным благодаря оптимизации конструкторских решений, внедрения современных и эффективных технологий. В частности, в дополнение к уже имеющимся, были приобретены 3 токарных станка с числовым программным управлением. В настоящее время выполнены пуско-наладочные работы, специалисты завода продолжают работу по освоению новой продукции", – отметил директор ТРМЗ Александр Муравьев.

Также в мае 2025 года завод успешно прошел ресертификационный аудит системы менеджмента качества и подтвердил соответствие международным стандартам. Инспекторы аудиторской группы отметили высокую культуру производства и постоянное совершенствование технологий.