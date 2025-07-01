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Музыкой Рахманинова и Свиридова откроют новый сезон в Тюменской филармонии

Общество, 08:43 28 июля 2025

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Музыка двух русских гениев – Сергея Рахманинова и Георгия Свиридова – прозвучит на открытии 67-го концертного сезона в Тюменской филармонии, которое состоится 14 сентября, сообщает региональный департамент культуры.

Сезон откроют два коллектива – Тюменский филармонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижер - Юрий Медяник) и хоровая капелла (художественный руководитель - Заслуженный артист РФ Альберт Мишин).

Отметим, в программу вошли два сочинения Рахманинова: "Три русские песни для хора и оркестра" и "Каприччио на цыганские темы". Из произведений Свиридова на концерте прозвучат "Время, вперёд!" и музыкальные иллюстрации к повести Пушкина "Метель".

Приобрести билеты можно в кассах ТКТО, в инфокиоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского, на сайте. Возрастное ограничение: 6+.

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# музыка , Тюменская филармония

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