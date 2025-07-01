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В Тюмени перекрытие участка ул. Ленина продлили до конца сентября

Общество, 09:07 28 июля 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

До 30 сентября будет закрыт участок ул. Ленина от ул. Челюскинцев до ул. Первомайской в Тюмени. Ограничения также коснутся перекрестка улиц Ленина и Первомайской. Здесь продолжаются работы по капитальному ремонту ул. Ленина, сообщили в городской администрации.

При этом с 28 июля движение по ул. Республики будет осуществляться в обычном режиме.

Возможные маршруты объезда по улицам: Республики, Герцена, Орджоникидзе, Челюскинцев. Участников дорожного движения просят обращать внимание на знаки, планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения.

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# перекрытие улиц

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