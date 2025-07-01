Санитарную очистку русла Туры проведут в ближайшие годы в рамках проекта "Вода России"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мероприятия по санитарной очистке русла реки Тура от мусора, древесного хлама и растительности проведут в рамках федерального проекта "Вода России". Финансирование на разработку проекта по указанным работам планируется предусмотреть в 2026 году, сообщает пресс-служба Федерального агентства водных ресурсов.

Росводресурсы обсудили ситуацию с обмелением реки Тура в Тюменской области

23 июля на совещании в формате видеоконференцсвязи. В нем приняли участие заместитель руководителя Росводресурсов Наталия Сологуб, заместитель губернатора Тюменской области Лариса Теплоухова, директор регионального департамента недропользования и экологии Елена Уляшева, заместитель главы Тюмени Александр Ильин и замруководителя Нижне-Обского БВУ Росводресурсов Вера Медведева.

По данным Росгидромета, обмеление Туры вызвано комплексом факторов и в значительной степени обусловлено сложившейся в последние годы гидрометеорологической обстановкой. Подобная ситуация наблюдается в нескольких регионах страны и связана с общим уменьшением количества осадков, особенно в зимний период. Вместе с тем, вопрос обмеления Туры находится на постоянном контроле.

В ходе обсуждения участники пришли к выводу, что дноуглубление русла реки в сложившийся ситуации не приведет к увеличению водности объекта, а напротив может спровоцировать частичную деградацию объекта.

Для общего оздоровления экологического состояния реки Росводресурсы предложили реализовать мероприятия по санитарной очистке русла от мусора, древесного хлама и растительности в рамках федерального проекта "Вода России".

"Помимо этого, для гарантированного водообеспечения населения и бесперебойной работы водозаборных сооружений субъекту необходимо рассмотреть возможность строительства подпорных гидротехнических сооружений на Туре для подготовки как к будущим маловодным периодам, так и к возможным паводкам", – подчеркнула Наталия Сологуб.

В свою очередь, Лариса Теплоухова отметила, что регион уже ведет работу над решением проблемы, и предложила в ходе будущей санитарной очистки уделить особое внимание уборке туристически привлекательной зоны на берегу Туры.