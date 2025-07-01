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В Тюмени автобусы поедут по улице Герцена в объезд перекрытого участка Ленина

Общество, 16:49 25 июля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Общественный транспорт в Тюмени изменит маршрут движения на время перекрытия участка улицы Ленина. С 28 июля по 30 сентября автобусы будут следовать, в частности, по улицам Герцена, Челюскинцев, Советской и Орджоникидзе со всеми существующими остановочными пунктами по маршруту объезда.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Напомним, в связи с выполнением работ по капитальному ремонту ул. Ленина в этот период будут закрыты для транспорта участок ул. Ленина от Челюскинцев до Первомайской и перекресток Ленина-Первомайская.

Уточнить расписание общественного транспорта можно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по телефону 8-800-250-0722 и на остановках.

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# автобусы , общественный транспорт

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