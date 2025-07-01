Более 25 колоколов привезли в Тюмень на День города

| Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

Праздник колокольного звона стартовал в Гилевской роще в Тюмени. На мероприятие привезли более 25 колоколов. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала представитель Дома культуры "Водник" Татьяна Картавцева.

"Этот праздник стал традиционным. 20 звонарей со всей страны привезли колокола Гилевых в историческое место, где в свое время у купцов был завод ", - отметила она.

Колокола привезли из Новосибирского музея колокольного звона, где удалось собрать самую большую в России коллекцию гилевских колоколов. Кандидат искусствоведения, звонарь и руководитель Сибирского центра колокольного искусства из Новосибирска Алексей Талашкин уже в пятый раз приезжает на праздник.

Самый большой колокол из коллекции весит более 150 килограмм. Его отлили в 1904 году. Наверху написано "Павлодар СРЭ". Возможно этот колокол отливали для Павлодара, потом он попал в Новосибирск.

| Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

"Судьба его начинается с 12 мая 1945 года, когда в Новосибирске открыли самый большой в Сибири оперный театр. На опере "Иван Сусанин" колокол звучал во время исполнения финала бессмертной музыки Глинки "Славься". Затем колокол стал частью большой коллекции в новосибирском музее. И вот спустя 121 год колокол вернулся на малую родину", - пояснил Алексей Талашкин.

| Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

На празднике присутствуют и потомки Гилевых, среди них Илья из Томска. "Я приехал посмотреть, погрузиться в атмосферу и уже час, как звонарь", - поделился Илья.

В Новосибирске отливают и новые колокола с гилевским орнаментом. Литейщик-формовщик Лев Инякин поделился процессом их изготовления. "У нас современная технология. Мы используем кварцевый песок и специальную смолу. Когда мы заливаем металл в форму, там температура около 1 тысячи 150 градусов. И никакой материал, кроме глины и песка, не выдержит такую температуру. Мы считаем себя преемниками литейщиков Гилевых. С удовольствием изучаем и льем с их орнаментов колокола", - отметил Лев Инякин.

Звонарь храма Покрова Пресвятой Богородицы из Новосибирска Дмитрий Кулешов внешне похож на купца второй гильдии Константина Петровича Гилева. В этом образе он и предстал перед гостями праздника. "Я с 2018 года являюсь звонарем, до этого год учился в Новосибирской школе звонарей. Один раз попал на колокольню, позвонил и затянуло. Этот звон необыкновенным образом действует на сердце и душу каждого человека, задевает какие-то струны", - поделился Дмитрий Кулешов.

Помимо колокольного звона для гостей праздника подготовили концертную программу. В палатках работают мастер-классы. Желающие могут попробовать вырезать наличники из дерева или сделать тряпичную куклу. Мероприятие в Гилевской роще будет идти до 17 часов. Возрастное ограничение: 0+.

Юлия Божок