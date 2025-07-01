Тюменские врачи спасли семимесячного малыша от опасной инфекции

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Врачи областной инфекционной больницы помогли маленькому тюменцу справиться с опасным заболеванием - пневмококковым сепсисом.

Семимесячный малыш поступил на третьи сутки после появления симптомов: температуры, кашля, насморка и сыпи. Состояние ребенка стремительно ухудшалось, сыпь нарастала с каждым часом. Чтобы выяснить причину, врачи провели дифференциальную диагностику: пошаговое исключение возможных заболеваний со схожей симптоматикой до тех пор, пока не будет определен точный диагноз.

Лабораторно у ребенка выявили Str. Pneumoniae - пневмококк. ПЦР-тест был проведен в течение нескольких часов, что позволило оперативно скорректировать терапию. Несколько дней малыш провел в отделении реанимации, после улучшения состояния переехал долечиваться в палату.

За маленького пациента боролись два лечащих врача-инфекциониста – Надежда Попкова и Елена Кухтерина. Специалисты напомнили, что пневмококковая инфекция особенно опасна для детей младшего возраста, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом. Успешный исход возможен только при слаженной работе врачей-инфекционистов, реаниматологов, сотрудников кафедры инфекционных болезней, аллергологии и иммунологии.

Защитить от тяжелого течения болезни может прививка - она включена в национальный календарь прививок и ставится детям бесплатно.