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Более 800 тысяч цветов для клумб выращивают в Тюмени ежегодно

Общество, 18:52 27 июля 2025

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Цинерария, кохия, алиссум, бегонии, бархатцы и петуньи в клумбах радуют взгляд тюменцев и гостей города все лето. Специально для сезона в теплицах заранее выращивают около 800 тыс. растений. Об этом рассказал руководитель группы зеленого хозяйства подрядной организации "Д-марк" Григорий Куликов.

"Мы тщательно подбираем растения – ориентируемся на климатические особенности региона. Важно учитывать перепады температур, ночные заморозки. Например, в мае у нас часто случаются возвратные заморозки. Поэтому теплолюбивые растения вроде бегоний подмерзают", - поделился он.

Цветы высаживают не только в центре, но и микрорайонах города. В этом году стало больше вертикальных композиций. Например, такие радуют горожан в районе улиц Республики, Первомайской, Орджоникидзе, у дворца культуры "Нефтяник", на Второй Луговой.

По словам Георгия Куликова, главная проблема специалистов по озеленению - вандализм. Люди вытаптывают клумбы, выкапывают растения, ездят на велосипедах по цветам, отпускают собак. Бывает, что сотрудники ремонтируют цветники уже через день после высадки. В наведении порядка задействованы все специалисты: озеленители, водители поливочных машин, автовышек, грузовиков - всего более 100 человек, пишет Тюменская облaсть сегодня.

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# озеленение , цветы

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