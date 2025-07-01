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Наталья Шевчик: участникам проекта "Боевой кадровый резерв" важно понимать свои возможности влияния на жизнь региона

Политика, 18:17 28 июля 2025

Участники и ветераны специальной военной операции, должны получить возможность проявить себя в рамках проекта "Боевой кадровый резерв".

Об этом рассказала заместитель председателя Тюменской облдумы Наталья Шевчик. Она добавила также, что участникам проекта необходимо понимать свои возможности влияния на жизнь региона.

"Нам, конечно, очень важно понять, что мотивирует ребят в этом процессе, почему они выбирают для себя участие в этом проекте? Потому что это очень важное решение для человека", - отметила она.

Напомним, что проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области" реализуется с целью подготовки перспективных кадров для работы в органах власти и бизнес-структурах.

"То, что они получили на СВО, сегодня мотивирует их идти дальше и развиваться. Ведь самое главное, что они сами будут развиваться и смогут что-то дать социуму, и это очень важно", - подчеркнула Наталья Шевчик.

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# Боевой кадровый резерв , Наталья Шевчик

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