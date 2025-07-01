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Александр Лукашенко выразил желание расширить номенклатуру товарооборота с Тюменской областью

Экономика, 10:46 29 июля 2025

t.me/av_moor

Не ограничиваться только покупкой углеводородов из Тюменской области, а расширить товарную номенклатуру – такое желание выразил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время встречи с делегацией региона под руководством губернатора Александра Моора. Общий товарооборот между республикой и регионом составляет на сегодня примерно 4 млрд долларов.

"Нам хотелось бы покупать у вас большую номеклатуру, вы в этом будете, конечно же, заинтересованы. Мы поставляем вам немало комплектов шасси на базе МАЗа, вы эти шасси также устанавливается для оборудования, в том числе, гидроразрывов пластов, на другую технику. Нам бы еще хотелось поставлять вам наши белорусские автобусы. Мы можем делать их на газомоторном топливе. Электробусы широко используем, они прошли серьезное тестирование", - сказал президент Лукашенко.

Также лидер государства предложил тюменцам внимательней рассмотреть предложения по покупке оборудования для нефтегазовой отрасли. Оно, по мнению, Лукашенко, способно заменить зарубежные аналоги.

Также он напомнил о совместной работе белорусских и тюменских предприятий в части ремонта газотурбинных установок. "И это еще один наш большой интерес к вашей Тюменской области. Готовы с вами сотрудничать по поводу турбин, особенно иностранного производства. Мы хотим с вами сотрудничать в сфере биобезопасности, проведения научных исследований. Если вы что-то увидите полезное для Тюменской области, скажите, мы будем рады удовлетворить ваши запросы", - подчеркнул президент Беларуси.

В первый день визита в Беларусь делегация Тюменской области провела раунд встреч и переговоров с представителями разных сфер. Им удалось договориться о визите белорусских компаний на Промышленно-энергетический форум TNF в сентябре 2025 г. Они обсудили взаимодействие в сфере АПК. Группа компаний "Фармасинтез" предложила совместную инициативу с холдингом "Белфармпром".

Работа тюменцев в республике продолжится 29 июля.

Анжела Лебедева

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# Александр Лукашенко , Александр Моор , международное сотрудничество , Республика Беларусь

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