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Новым председателем Студсовета Тюменской области стала студентка ТМУ

Общество, 11:52 29 июля 2025

Студенческий совет Тюменской области (архив) | Фото: Студенческий совет Тюменской области (архив)

Новым председателем Студсовета Тюменской области стала студентка Тюменского медуниверситета Татьяна Парахина. Рита Гусенова, которая ранее занимала эту должность, окончила ТюмГУ и планирует развиваться на работе.

"Поэтому было принято решение о том, что пост председателя перейдет другому члену Студенческого совета Тюменской области. Рита окончила университет по направлению "Социология" и готова помогать в исследовании студенческой среды региона", — поделилась куратор Студенческого совета, руководитель Студцентра Тюменской области Екатерина Гагарина.

У нового председателя уже есть опыт в проектной деятельности.

"Это не просто новая должность — это честь, ответственность и возможность вместе с командой делать студенческую жизнь насыщеннее, комфортнее и интереснее! Я каждый день убеждаюсь, что в Студсовете собрались невероятно мотивированные, инициативные и душевные люди. Именно наша команда вдохновляет меня браться за новые идеи, не бояться сложных задач и верить в то, что любые проекты возможны, если работать сообща. Уверена в наших силах, мы справимся с любыми задачами!" — поделилась Татьяна Парахина.

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