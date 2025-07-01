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Александр Моор оценил разговор с президентом Республики Беларусь как открытый и предметный

Политика, 10:24 29 июля 2025

president.gov.by/ru

Разговор с Александром Лукашенко получился открытым и предметным, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор после встречи с президентом Республики Беларусь.

"Разговор получился открытым и предметным. Александр Григорьевич вспомнил о своих поездках в Тюменскую область. Еще во времена Советского Союза он был в городе Лангепасе, тогда еще поселке. Именно белорусы строили этот населенный пункт. Обсудили развитие промышленности, в частности, в нефтегазовой сфере и машиностроении, поставки техники, научные проекты", - сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале.

По словам Моора, Тюменская область закупает у белорусских заводов сельхозтехнику и спецтехнику, лифты для многоквартирных домов, есть запрос на качество и сервис.

"Запрос акцентируется на качестве и сервисе – об этом тоже честно сказали. Если поставщик хочет долгосрочно работать с регионом, важно выстраивать полноценную инфраструктуру: ремонт, запчасти, обучение, обслуживание. Беларусь готова укреплять сотрудничество", - подчеркнул Александр Моор.

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# Александр Лукашенко , Александр Моор , Белоруссия

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