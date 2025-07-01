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Александр Лукашенко попросил Тюменскую область помочь оценить перспективы нефтедобычи

Политика, 11:08 29 июля 2025

president.gov.by/ru

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко обратился к губернатору Тюменской области Александру Моору с просьбой предоставить экспертов для оценки перспектив добычи нефти в республике.

По словам президента, Беларуси необходимы независимые специалисты, которые помогут определить стратегию развития отрасли. "Я не могу поверить, что, добывая в советские времена более 8 млн тонн нефти, мы сегодня скатились до двух, - заявил Александр Лукашенко на встрече с делегацией Тюменской области, которая находится в Беларуси с рабочей поездкой. – Я не верю, что у нас нет этого углеводородного сырья, но мне нужны специалисты, которые бы могли мне сказать "Да" или "Нет". Хотелось бы, если это возможно, пару таких человек, которые нам могли бы что-то подсказать, посоветовать, как нам работать дальше. Это для меня нужно. Нужны такие специалисты, которые могли ответить на вопрос в каком направлении нам здесь развиваться: стоит ли вкладывать деньги в новую разведку, или старую как-то бурить".

Первые нефтяные крупные залежи были открыты в Белоруссии в 1964 году.

Сегодня вопросы добычи нефти крайне важны для республики, даже без учета сложившейся внешнеэкономической ситуации. Это отметил Александр Лукашенко на недавнем совещании по вопросам добычи нефти, которое прошло 22 июля 2025 года.

"Белорусские месторождения интенсивно эксплуатировали во времена СССР. Объем добычи достиг пика – около 8 миллионов. С обретением суверенитета мы продолжили эту работу. Но в связи с истощением крупных и средних месторождений последовало снижение объемов", – подчеркнул президент.

Тем не менее, как заявил белорусский лидер, с развитием методов сейсморазведки и оптимизацией в системе разработки действующих месторождений с 2015 года ежегодное бурение скважин увеличилось в 2,5 раза. Это обеспечило положительную динамику добычи – рост в среднем на 20 тыс. тонн в год, сообщается на сайте "Белоруснефти".

В Беларуси еще могут быть сделаны открытия в части крупных месторождений нефти. Об этом журналистам заявил генеральный директор "Белоруснефти" Александр Ляхов после совещания у президента по вопросам добычи углеводородного сырья.

Борис Олейник

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# Александр Лукашенко , Александр Моор , нефтегазовая отрасль , Республика Беларусь

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