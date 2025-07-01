Фестиваль электронной музыки "Odyssey" пройдет в Абалаке

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Музыкальный костюмированный фестиваль электронной музыки "Odyssey" пройдет на территории парка-отеля "Абалак" в Тобольском районе с 1 по 3 августа. Гостей и участников ждут выступления мировых артистов на трех сценах, мистическая атмосфера, дресс-код с природными образами и полное погружение в музыку, сообщили в администрации муниципалитета.

Главная сцена будет открыта с 20 до 4 часов утра. В программе – выступления и сеты известных артистов. В их числе Ay Yola, Lilova, Izotov & Fake Mood, Alwaska, M.E.G., Dibidabo, Soul of Void и другие.

Дневная сцена "Шепот Предков" ждет гостей в зоне "Ристалище". Это место для медитаций и созерцания под эмбиент, даунтемпо и фольклорные мотивы в современной обработке. Альтернативная сцена Afterparty для отдыха, общения и восстановления сил будет работать с 2 до 10 часов в "Белой Сове".

Помимо музыки, гостям фестиваля предложат множество активностей: профессиональный грим и создание образа, лекции, практики, медитации, народные игры и мастер-классы, гастрозона с русской кухней.

Возрастное ограничение: 12+