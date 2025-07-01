Три техногенных пожара произошло в Тюменской области 28 июля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Короткое замыкание могло стать причиной пожара в жилом доме д. Соколова Юргинского округа днём 28 июля, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали огонь на площади 20 кв. м. В результате пожара никто не пострадал.

В этот же день поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. Старая Нерпа Упоровского округа. Площадь пожара составила 8 кв. м. Пострадавших нет. Предварительная причина - неисправность электрооборудования.

Всего за минувшие сутки на территории Тюменской области зафиксировано три техногенных пожара. На ликвидацию последствий ДТП спасатели выезжали девять раз.