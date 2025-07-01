Три техногенных пожара произошло в Тюменской области 28 июля
Короткое замыкание могло стать причиной пожара в жилом доме д. Соколова Юргинского округа днём 28 июля, сообщает МЧС России по Тюменской области.
Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали огонь на площади 20 кв. м. В результате пожара никто не пострадал.
В этот же день поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. Старая Нерпа Упоровского округа. Площадь пожара составила 8 кв. м. Пострадавших нет. Предварительная причина - неисправность электрооборудования.
Всего за минувшие сутки на территории Тюменской области зафиксировано три техногенных пожара. На ликвидацию последствий ДТП спасатели выезжали девять раз.