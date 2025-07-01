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Билеты на фестиваль "Музыкальная экспедиция" в Тюмени предлагают с 30 % скидкой

Общество, 09:28 30 июля 2025

kto72.ru

Билеты на закрытие фестиваля "Музыкальная экспедиция" в Тюмени 17 августа можно купить со скидкой 30 %. Для этого на сайте нужно ввести кодовое слово "Путешествие". Акция действует до 20 часов 30 июля, сообщают организаторы.

В концерте принимают участие звёзды-путешественники "Музыкальной экспедиции" и оркестр "Камерата Сибири". Тюменский коллектив и звездные музыканты исполнят музыку Вивальди, Чайковского, Бриджа, Мендельсона, Паганини.

В программу вечера войдут и авторские композиции Аркадия Шилклопера, Владимира Волкова.

Напомним, международный культурный проект "Музыкальная экспедиция" представляет собой путешествие музыкантов с мировым именем по уникальным уголкам России, где они проводят концерты в необычных местах.

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# музыканты , ТКТО

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