Тюменцам напомнили правила поведения при обнаружении беспилотников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Антитеррористическая комиссия Тюмени опубликовала памятку с правилами поведения при обнаружении в воздухе БПЛА.

Следует сообщить экстренным службам по номеру 112 или в полицию по номеру 102. Нужно назвать ФИО, место, время, количество и тип обнаруженных БПЛА, примерное направление полета и характер поведения (зависание, барражирование над объектом и т. д.).

По возможности стоит покинуть опасную зону и укрыться в ближайших подъездах, цокольных этажах, подвалах домов, подземных переходах, подземных парковках.

Нельзя пользоваться лифтом.

“Если находитесь в помещении, необходимо отойти от окон и предупредить других людей об опасности нахождения на открытой местности. Не пытайтесь сбить БПЛА”, – сообщается в памятке.

При применении средств поражения с использованием БПЛА — не стоит поддаваться панике. Выдержка и четкость действий может спасти жизнь, здоровье вам и другим людям.

В случае обнаружения места посадки или падения БПЛА на местности запрещено приближаться к аппарату.

Информацию о месте его падения необходимо немедленно сообщить по указанным телефонам. При этом нельзя совершать звонков по телефону в непосредственной близости от БПЛА. Это может привести к детонации. Нельзя подходить к упавшему БПЛА, чтобы его фотографировать или снять на видео.

“Категорически запрещается размещать фото и видео БПЛА, комментарии о месте происшествия в публичном пространстве (телеграм-каналы, социальные сети, групповые чаты и так далее). Распространенные вами данные могут быть использованы в экстремистских целях”, – добавили в памятке.

Как сообщает информационный центр правительства региона, для оперативного информирования силовых структур об угрозах применения БПЛА можно воспользоваться приложением "Радар.НФ".