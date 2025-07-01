Ветеран СВО из Тобольска Фархад Карымов стал финалистом чемпионата "Абилимпикс"

| Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

Ветеран СВО из Тобольска Фархад Карымов стал одним из финалистов компетенции "Промышленная робототехника" первого чемпионата профессионального мастерства среди ветеранов СВО "Абилимпикс".

Как сообщает информационный центр правительства региона, теперь мужчина будет бороться за звание лучшего в финале национального чемпионата в Москве в октябре 2025 года.

Чемпионат, который прошел в Казани, объединил более 400 человек — участников, их сопровождающих и экспертов. С 25 по 29 июля ветераны соревновались по 15 компетенциям: от слесарного дела до программирования.