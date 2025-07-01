Житель Тюменского района погиб в ДТП на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

44-летний пассажир автомобиля KIA погиб в результате аварии на 123-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Ярковсокм районе, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Здесь иномарка въехала в ограждение и опрокинулась. По предварительным данным, 45-летний водитель не смог выбрать безопасную скорость на мокрой дороге.

Известно, что погибший был жителем села Кулаково. Водитель получил ранения, ему оказана медицинская помощь. Люди возвращались из Тобольска домой.