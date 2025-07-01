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Движение на участке автодороги Курган – Тюмень частично ограничено из-за ДТП

Происшествия, 09:06 30 июля 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Движение на 178-м км федеральной автодороги Курган – Тюмень частично ограничено из-за аварии, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Здесь столкнулись "Лада Гранта" и "Лада Веста".

По предварительным данным, 57-летний водитель "Лады Гранта" выехал на встречную полосу. Он погиб. Мужчина проживал в Тюмени.

Ранения получили водители и 49-летняя пассажирка автомобиля "Лада Веста", за рулем находился сын женщины. Пострадавшие доставлены в больницу.

Видео Госавтоинспекции Тюменской области

Движение на участке федеральной автодороги частично ограничено, осуществляется в реверсивном режиме. Автоинспекторы регулируют его вручную, пропуская транспорт по одной полосе в двух направлениях поочередно.

Видео Госавтоинспекции Тюменской области

Обстоятельства аварии выясняются. На место ДТП выехал и.о. заместителя прокурора Тюменского района Манолис Терсенов. Он проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

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# авария , дорожное движение

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