Реконструкция газовой котельной на ул. Механизаторов в Тюмени выполнена на 80%

| Фото: департамент городского хозяйства администрации Тюмени | Фото: департамент городского хозяйства администрации Тюмени

На 80% выполнены работы по реконструкции газовой котельной на ул. Механизаторов в Тюмени. Скоро новое оборудование будет готово к установке, сообщили в департаменте городского хозяйства.

Заместитель главы Тюмени Александр Ильин ознакомился с ходом работ. С сотрудниками АО "УСТЭК" и подрядной организацией ООО "ПСК-Энергия" был произведен осмотр объекта.

"Реконструкция с заменой оборудования повысит эффективность котельной за счёт внедрения современных технологий и замены устаревших узлов", - отметили в администрации.