Тюменец Семен Аполонов выступит на Кубке полпреда президента РФ в УФО

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Тюменец, участник проекта "Боевой кадровый резерв" Семён Аполонов представит региона на Кубке полномочного представителя президента РФ в УФО для защитников Отечества в Тюмени. Он участвовал в специальной военной операции в составе разведывательного отряда, написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях.

"Во время службы получил серьёзное ранение. После реабилитации начал работать в тюменском филиале Фонда "Защитники Отечества". Успешно прошёл отбор в проект "Боевой кадровый резерв". В Кубке Семён планирует принять участие в соревнованиях по настольному теннису. Сейчас активно готовится к состязаниям, отрабатывает мастерство. Подобные спортивные мероприятия очень важны. Как подчеркнул наш президент Владимир Путин, отдельная задача – обеспечить ветеранам специальной военной операции широкие возможности для занятия спортом при возвращении к мирной жизни", - рассказал глава региона.

Александр Моор пожелал всем участникам Кубка от Тюменской области крепкого здоровья, бодрости духа и отличной спортивной формы.