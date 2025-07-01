Конноспортивный турнир памяти Жумабая Раизова собрал более 7 тысяч зрителей

| Фото: пресс-служба ФНКА казахов России | Фото: пресс-служба ФНКА казахов России

Более семи тысяч зрителей собрал конноспортивный турнир, посвященный памяти Героя России Жумабая Раизова. Местом проведения испытаний лошадей на скорость и выносливость стал Ишимский муниципальный округ, сообщили в пресс-службе ФНКА казахов России.

Открыл турнир конный парад, на котором жокеи пронесли Знамя Победы, в честь 80-летия Великой Победы и Года защитника Отечества. Почетным гостем мероприятия стал отец Героя России Нурбай Раизов. Он дал старт состязаниям.

Программа соревнований стартовала со зрелищного кокпара. Это древняя популярная командная игра, совмещающая элементы скачек, футбола и борьбы. В состязании приняли участие спортсмены из Армизонского, Голышмановского, Омутинского, Сорокинского и Тюменского округов.

| Фото: пресс-служба ФНКА казахов России | Фото: пресс-служба ФНКА казахов России

Основная часть турнира включала семь заездов – гладкие скачки и рысистые бега – на разные дистанции. Победителем в заезде для лошадей рысистых пород двух лет на дистанцию 1300 метров стал представитель Заводоуковского округа Серикпай Тажабаев, выступивший на жеребце Пик. Первое место в заезде на рысаках в качалках трех лет, преодолев дистанцию 2000 метров, занял мастер-наездник Алексей Мануйленко из Заводоуковского округа на лошади Фронтовая Подруга Ман. Нуржан Кусаинов на жеребце Спартак Ман из Юргинского округа занял первое место в заезде на 2000 метров для рысаков четырех лет. Наездник из Юргинского округа Нургожа Кусаинов и жеребец Авангард Лок пришли первыми в заезде рысаков старшего возраста на дистанцию 2000 метров.

| Фото: пресс-служба ФНКА казахов России | Фото: пресс-служба ФНКА казахов России

Самой протяженной дистанцией стали скачки верхом – байга, на которой участники преодолевали расстояние в 5000 метров. Лучший результат показала Дарья Ваганова на жеребце Булзай из Омска.

В гладких скачках на 2000 метров первыми пришли Алина Калиненкова на Легенде, выступающие за Вагайский округ. В забеге на 1600 метров победили лошадь по кличке Комбэра под управлением Дарьи Вагановой из Тюменского округа.

Открывая соревнования, президент Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев отметил, что турнир – это не только праздник спорта, но и символ, который олицетворяет силу и мужество защитников Отечества.

"Наша прямая обязанность сохранить светлую память о Жумабае Раизове, быть достойными ратных и высоких нравственных подвигов всех солдат и офицеров советской и российской армии, взрастить любовь к Родине в сердцах молодого поколения", – подчеркнул он.

Общий призовой фонд турнира составил 380 тысяч рублей. Проект реализует Национально-культурная автономия казахов Тюменской области при поддержке гранта губернатора Тюменской области.