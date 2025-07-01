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Керамзит для проекта "Арктик СПГ-2" выпускают на заводе Тюменского района

Экономика, 13:42 31 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Керамзит повышенной прочности выпускает завод "Винзер" Тюменского района. Продукцию использовали во время реализации проекта "Арктик СПГ-2", написала глава муниципального образования Ольга Зимина после посещения ряда предприятий вместе с прокурором района Сергеем Антушевым.

"Генеральный директор "Винзера" (Винзилинский завод керамических стеновых материалов) Денис Жалнин представил предприятие, рассказал об истории и дне сегодняшнем. Продукция завода: кирпичи, керамзитобетонные блоки и керамзит – востребована в разных регионах России, налажены поставки в Казахстан. Заводчане производят облицовочный кирпич, успешно заменивший по внешнему виду и свойствам зарубежные аналоги", - рассказала Зимина.

Интересно было узнать, что в борьбе за высокопрофессиональные кадры завод предлагает не только конкурентную зарплату, но и снимает жилье специалистам.

️Экскурсию по единственному на Урале стеклотарному заводу провела генеральный директор "Стеклотеха" Елена Острягина. Предприятие выпускает 300 млн бутылок в год, продукцию разбирают буквально из печи: за последнее время значительно вырос интерес к экологичной и красивой стеклянной бутылке.

️"Еще одна точка рабочей поездки – "Сиббурмаш", резидент Боровского индустриального парка. Предприятие производит оборудование, позволяющее повысить нефтеотдачу. Наши земляки успешно замещают иностранные нефтесервисные компании и разрабатывают новые продукты. Высокая культура производства, внимание к безопасным условиям труда, опора на молодые кадры отличают завод и дают ему конкурентное преимущество. Видно, как увлечен своим делом генеральный директор предприятия Алексей Минальтов, как нацелены на поиск новых инженерных решений специалисты", - отметила глава Тюменского района.

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# керамзит , СибБурМаш , Стеклотех , Тюменский район

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