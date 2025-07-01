Керамзит для проекта "Арктик СПГ-2" выпускают на заводе Тюменского района

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Керамзит повышенной прочности выпускает завод "Винзер" Тюменского района. Продукцию использовали во время реализации проекта "Арктик СПГ-2", написала глава муниципального образования Ольга Зимина после посещения ряда предприятий вместе с прокурором района Сергеем Антушевым.

"Генеральный директор "Винзера" (Винзилинский завод керамических стеновых материалов) Денис Жалнин представил предприятие, рассказал об истории и дне сегодняшнем. Продукция завода: кирпичи, керамзитобетонные блоки и керамзит – востребована в разных регионах России, налажены поставки в Казахстан. Заводчане производят облицовочный кирпич, успешно заменивший по внешнему виду и свойствам зарубежные аналоги", - рассказала Зимина.

Интересно было узнать, что в борьбе за высокопрофессиональные кадры завод предлагает не только конкурентную зарплату, но и снимает жилье специалистам.

️Экскурсию по единственному на Урале стеклотарному заводу провела генеральный директор "Стеклотеха" Елена Острягина. Предприятие выпускает 300 млн бутылок в год, продукцию разбирают буквально из печи: за последнее время значительно вырос интерес к экологичной и красивой стеклянной бутылке.

️"Еще одна точка рабочей поездки – "Сиббурмаш", резидент Боровского индустриального парка. Предприятие производит оборудование, позволяющее повысить нефтеотдачу. Наши земляки успешно замещают иностранные нефтесервисные компании и разрабатывают новые продукты. Высокая культура производства, внимание к безопасным условиям труда, опора на молодые кадры отличают завод и дают ему конкурентное преимущество. Видно, как увлечен своим делом генеральный директор предприятия Алексей Минальтов, как нацелены на поиск новых инженерных решений специалисты", - отметила глава Тюменского района.