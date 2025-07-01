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Тюменка Елена Скворцова рассказала, как снимался ролик-победитель первого в России кинофестиваля среди учителей

Общество, 13:53 31 июля 2025

фото Елены Скворцовой

Тюменский педагог Елена Скворцова, ставшая одним из победителей первого в России кинофестиваля среди учителей "Учитель.Кино.Машук", разделила эту радость со своими учениками, соавторами художественного ролика "Вася, давай!".

"Съемки фильма - это был приз нашей команде, которая дважды выиграли конкурс "Медиадомашка", - рассказала она корр. "Тюменская линия". - Мы с ребятами прошли школу киномастерства, написали сценарий (каждый ученик написал, потом мы голосовали и выбрали сценарий, который написала семиклассница) и ребята дублировали роли взрослой съемочной группы, поэтому мне неловко, что меня называют победителем! Дети мои, сценарий появился благодаря моей игре, которую я придумала в процессе обучения киномастерству, но фильм - это результат команды профессионалов и моих учеников, которые уже выпускники ВУЗов). Мы до сих пор дружим и они разделили со мной эту радость!"

Шесть лет назад, когда снимался ролик-победитель, Елена Скворцова, работала в школе №70 города Тюмени учителем истории и мировой художественной культуры.

Побывав однажды на семинаре по ТРИЗ-педагогике, Елена уже не представляет работы без волшебных педагогических приёмов и убеждена, что решение открытых задач всесторонне развивает ребёнка и мотивирует на дальнейшее обучение.

ТРИЗ, или теория решения изобретательских задач, это педагогическая система, ведущей задачей которой является обучение творческой личности, способной находить самые нестандартные решения в разных областях жизни. Сегодня Елена Скворцова работает в федеральном проекте "Навигаторы детства".

Фото пресс-службы центра знаний «Машук»

Напомним, художественный ролик "Вася, давай!" Елены Скворцовой из Тюменской области стал победителем кинофестиваля среди учителей "Учитель.Кино.Машук" в номинации "Подросток на распутье. Конфликт интересов личности, семьи и государства в период выбора жизненного пути".

Борис Олейник

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# кино , педагоги

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