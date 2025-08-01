Тюменцев научили, как распознать фальшивые банкноты на ощупь и на глаз

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Специалисты банка рассказали, как обезопасить себя от получения фальшивых денег и назвали три признака защиты.

Например, обезопасить себя от получения фальшивой тысячной банкноты, можно, проверив ее на просвет – водяной знак и защитную нить, на ощупь – повышенный рельеф некоторых элементов, на глаз – изменение цвета банкноты – при наклоне герб города Ярославля меняет цвет с малинового на золотисто-зеленый или становится видно, как на зеленом фоне перемещается яркая блестящая полоса, а цвет меняется на синий. Эти особенности разнятся в зависимости от года выпуска купюры.

В первом полугодии 2025 года на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов изъято из оборота 21 фальшивая банкнота. Это почти в два раза меньше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Более половины выявленных подделок – банкноты номиналом 1 тыс. рублей. Вторые по частоте подделок – банкноты номиналом 5 тыс. рублей, на них пришлось 40% от общего количества. Больше всего фальшивок обнаружено на юге Тюменской области – 16 штук, в Югре изъяли четыре, на Ямале – одну штуку.

Обычно подделки сбывают в небольших магазинах, торговых киосках, АЗС, где отсутствуют приборы проверки подлинности банкнот, а продавцы могут не владеть информацией о защитных признаках.

"При наличных расчетах люди не всегда проверяют банкноты на подлинность, а кассиры в магазинах с особой бдительностью относятся только к пятитысячным. Поэтому выросла доля выявленных поддельных банкнот номиналом 1 тыс. рублей. Ранее около 70% обнаруженных фальшивок приходилось на банкноты самого высокого номинала", – рассказала заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Ольга Патрактинова.

Подробную информацию о признаках подлинности можно найти на сайте регулятора или в мобильном приложении "Банкноты Банка России".

Подозрительную банкноту можно бесплатно сдать на экспертизу в любой коммерческий банк.