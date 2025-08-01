Победительницами всероссийского конкурса "Большая перемена" стали школьницы из Тюмени
Результаты всероссийского конкурса "Большая перемена" для учеников 5-7 классов объявили в "Артеке". Среди 300 победителей — участницы из Тюменской области.
Это Татьяна Важенина из гимназии № 16 и Амина Хуснутдинова из гимназии №49 Тюмени, сообщает региональный департамент образования и науки.
Призом для школьниц станет "Путешествие мечты" на поезде "Большой перемены" от Москвы до Владивостока и обратно. Их педагоги-наставники получат по 100 тыс. рублей и возможность повысить квалификацию.