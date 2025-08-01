Обелиск Ермаку в Тобольске отреставрирован на 80 %

Работы по реставрации обелиска, установленного в память Ермака, выполнены в Тобольске на 80 %. Памятник является объектом культурного наследия федерального значения.

В ходе рабочей поездки 1 августа губернатор Тюменской области Александр Моор проверил ход реставрации, пообщался с представителями подрядной организации и обсудил дальнейшие этапы реконструкции исторического объекта.

Авторский и технический надзор работ осуществляет компания "Сибирский институт реставрации исторического наследия". По словам директора организации Дмитрия Лузина, они на 98 % задействовали все старые элементы.

"Проект в свое время разработали итальянцы и он очень грамотно сложен. Монумент у нас из себя представляет конструктив из бутового фундамента, который мы не трогали. Мы его обследовали и немного укрепили сверху - сделали железобетонную чашу. Также раньше вместо железобетонной плиты были шесть гранитных мраморных плит, а выше у нас сейчас идут конструктивные блоки. Все это мы сейчас собираем методом ступенчатой сборки", - пояснил корреспонденту "Тюменской линии" Дмитрий Лузин.

Исторический монумент Ермаку открыли в августе 1839 года. Памятник представляет собой мраморный пирамидальный обелиск серого цвета на гранитном подножии. Его масса - 160 тонн.

Компания уже провела реставрацию с докомпановкой всех элементов. Также здесь обновят территорию вокруг обелиска и создадут удобные пешеходные дорожки.

"Самое главное, у нас конструкция теперь будет сборная. То есть если через 100-130 лет ее решат отреставрировать, то все это можно будет разобрать. После наших работ вода туда не попадет, так как там целая система герметизации швов", - добавил директор Сибирского института реставрации исторического наследия.

Губернатор Тюменской области подчеркнул, что место должно стать точкой притяжения для жителей и гостей города.

"Я всегда с большим удовольствием приезжаю в Тобольск. Самое главное, когда приезжаешь сюда, видишь, какие изменения происходят в самых разных сферах, и испытываешь от этого колоссальное удовольствие. Приятно видеть результаты труда большого количества людей. Тобольск становится комфортным, красивым, зеленым. У нас большие планы и перспективы по его развитию", — резюмировал Александр Моор.

Добавим, что работы ведутся на объекте в рамках проекта "Тобольск настоящий". Завершить реставрацию обелиска планируют в конце октября.

Виктория Макарова