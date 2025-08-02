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Основы первой медпомощи тюменцы освоят на фестивале сапсерфинга

Общество, 14:40 02 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи проведут фельдшеры на фестивале сапсерфинга 3 августа. Желающих будут ждать у мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23А, стр.1). Начало в 10 часов, сообщает инфоцентр регионального правительства.

В программе: сердечно-легочная реанимация; извлечение инородного тела из дыхательных путей; помощь при травмах; помощь при судорогах.

В сентябре стартуют бесплатные курсы по первой помощи. Записаться и узнать подробности можно по телефону: +7 (3452) 219-135 (отдел обучения персонала скорой медицинской помощи). Дополнительная информация — здесь.

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# первая медицинская помощь , скорая медицинская помощь

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