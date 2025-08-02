Основы первой медпомощи тюменцы освоят на фестивале сапсерфинга
Мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи проведут фельдшеры на фестивале сапсерфинга 3 августа. Желающих будут ждать у мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23А, стр.1). Начало в 10 часов, сообщает инфоцентр регионального правительства.
В программе: сердечно-легочная реанимация; извлечение инородного тела из дыхательных путей; помощь при травмах; помощь при судорогах.
В сентябре стартуют бесплатные курсы по первой помощи. Записаться и узнать подробности можно по телефону: +7 (3452) 219-135 (отдел обучения персонала скорой медицинской помощи). Дополнительная информация — здесь.