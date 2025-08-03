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Комплекс придорожного сервиса строят в Исетском округе

Экономика, 11:49 03 августа 2025

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Реновация заброшенного здания ведется в Исетском муниципальном округе, неподалеку от села Рассвет на автодороге Р329 Шадринск-Ялуторовск.

В ноябре 2025 года здесь планируют открыть двухэтажный комплекс с супермаркетом, а к лету 2026 года — гостиницу.

Здание много лет стояло без крыши и постепенно разрушаясь. После перехода в собственность Инвестиционного агентства Тюменской области его выкупил местный предприниматель Александр Касьянов. Несмотря на плачевное состояние, после комплексного анализа конструкции признали пригодными для восстановления, удалось обойтись без демонтажа, сообщает Вслух.ру.

Комплекс расположится на оживленной автотрассе, что делает его потенциально востребованным среди путешественников и местных жителей. Общий объем инвестиций оценивается в 100 млн рублей.

"Своим примером я хочу показать, что в районах можно зарабатывать, при этом создавая красивые и комфортные проекты", — рассказал Александр Касьянов.

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