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Названы победители фестиваля “72 сап фест” в Тюмени

Общество, 17:12 03 августа 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Награждение участников фестиваля “72 сап фест” состоялось на набережной у мультицентра “Контора пароходства” в Тюмени 3 августа.

Напомним, фестиваль стартовал в парке “Заречный”. По Туре сотни участников в разных костюмах отправились до “Конторы пароходства”, где их ждали концертные номера и активности.

Было несколько номинаций: "Лучший костюм", "Командный заплыв", "Лучший декор сапборда", "Лучшее фото", "Я и ценный пассажир" (заплыв с питомцами), "Русский культурный код", "Мисс SUP".

Директор департамента общественных связей Тюменской области Ирина Широкова отметила участников проекта “Боевой кадровый резерв”. "Сегодня три участника были в командном заплыве. Один из них приплыл первым – это Николай Бабкин”, – объявила победителя она.

Мадина Бухарина, Ольга Воронцова, Николай Бабкин, выступавшие командой на фестивале, имеют госнаграды. Они будут участвовать в образовательной программе, которая стартует в августе. Ирина Широкова поблагодарила всех за участие и за то, что они делают для Тюменской области.

Отметим, Николай Бабкин впервые плыл на сапе. “Ощущения неповторимые. Очень весело. Было немного трудно: руки устают”, – поделился впечатлениями он.

По итогам фестиваля участники смогут отправиться с семьями на горячие источники.

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Правительство Тюменской области совместно с Shkulev Holding учредило номинацию “Русский культурный код”. Троих участников наградил заместитель главы региона Павел Белявский.

“Сап – часть современной молодежной культуры. Это просто, весело и доступно. Губернатор Тюменской области Александр Моор принял решение поддержать мероприятие, чтобы и дальше стимулировать развитие этой культуры. Ведь, чем бы ты не занимался, важно находить в любом модном направлении что-то, что является важной частью тебя, находить корни”, – сказал заместитель главы региона.

Павел Белявский отметил, что видел на открытии много прекрасных костюмов, отражающих русский культурный код. Русский культурный код – то, что нашло отображение в культуре каждого народа не только в Тюменской области, но и в стране, акцентировал внимание он.

Третье место занял – Олег Главинский, вставший на сап в образе парня с гармошкой. Вторую позицию завоевала Нина Матвеева в образе бабули с корзинкой яблок. Первое место присудили девушкам с “медведем” – Ирина Максимова и Валентина Елькина. Им вручили велосипед.

Отметим, вдобавок к основным подаркам – музыкальным колонкам – победители получили книги “80 образов Тюменской области”.

В номинации “Я и ценный пассажир” призы у хозяев с двумя собаками и одной уткой.

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Участие в фестивале приняли сотни человек. На событие приехали гости Юргинского, Ярковского, Заводоуковского муниципальных районов.

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“Радостно, что в нашем замечательном городе есть такая возможность – проплыть по Туре на сапах. Я это делаю второй раз. Эмоции снова уникальные, просто замечательное настроение. Всё было круто. Всем обязательно посоветуем попробовать, если еще будет такая возможность. Отличное спортивное мероприятие, чтобы прийти в форму”, – заключил руководитель “Мой портал” Роман Мирсаяпов.

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Инна Пахомова

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