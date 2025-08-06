Форум "Кибербезопасность в финансах" пройдет в Екатеринбурге

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Форум "Кибербезопасность в финансах" пройдет в Екатеринбурге с 18 по 20 февраля 2026 г.

По информации Центробанка, участники обсудят стратегические направления развития и тренды в области защиты информации, меры по борьбе с кибермошенниками, вопросы безопасности внедрения цифровых и платежных технологий и другие актуальные темы.

В мероприятии примут участие представители Банка России, федеральных органов власти, эксперты финансовых организаций и ведущих компаний в сфере информационной безопасности.

Для студентов профильных вузов будет предусмотрена специальная молодежная программа.