Тюменский Медгород признан федеральным образцом внедрения бережливых технологий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Многопрофильный клинический медицинский центр "Медицинский город" удостоен статуса федерального образца по внедрению бережливых технологий. Решение приняли после комплексной проверки по методике Росатома совместно с представителями госкорпорации, которая прошла в Тюмени 5 августа.

Участниками встречи стали представители департаментов здравоохранения и экономики Тюменской области, а также приглашенные гости, в числе которых участник программы "Время героев" Евгений Кочергин.

"На этой неделе у меня началась стажировка в департаменте экономики региона. Вчера я изучал теорию, а сегодня – практика. Если говорить про бережливые технологии, то находясь в мастерской управления "Сенеж" у нас проходили занятия по этой теме, мы много читали, смотрели, изучали. Теперь я воочию посмотрел, как это работает на практике", - поделился с корреспондентом "Тюменской линии" Евгений Кочергин.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Медицинский город – один из первых участников проекта "Эффективный регион", который стартовал в Тюменской области с августа 2021 года при активной поддержке Росатома. За это время онкологический центр реализовал 37 бережливых проектов, направленных на повышение качества медицинской помощи. 18 программ было разработано совместно с госкорпорацией. Это, к примеру, "Оптимизация КТ-топометрии стационарным пациентам" и "Оптимизация работы приемного отделения".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Представьте, что после введения проекта в приемном отделении сократилось время оформления госпитализации пациентов в девять раз: с 296 минут, это пять часов, до 20-30 минут. Также хранение расходных медицинских материалов в отделениях сокращено с 30 дней до трех минут. Сегодня Медгород повторно проходит проверку качества, повышая свой уровень с регионального до федерального. Этой проверкой команда показывает свою вовлеченность к бережливым технологиям, какой процент обучен этим технологиям, сколько проектов реализовано, какой есть эффект от них, в том числе и экономический", - пояснила начальник управления проектной деятельности областного департамента экономики Надежда Лепихина.

Руководитель АО "ПСР" ГК "Росатом" Олег Степанов рассказал, что задача Госкорпорации в этом проекте сформировать в организациях, с которыми они работают, команду и научить их бережливым технологиям.

"Это нужно для самих же организаций, чтобы они сами смогли выстроить свои процессы, устранить из них потери и стать лучше. Оценки мы не ставим, наша работа – проектная, "Росатом" участвует как методолог. Самое главное - сплочение команды и передача наших навыков тем людям, что работают в учреждениях регионов", - добавил он.

Теперь Медгород станет примером для подражания для других медицинских учреждений России, активно внедряющих современные технологии и методы управления ресурсами. Федеральный сертификат, подписанный губернатором Тюменской области и директором ГК "Росатом", онкологическому центру вручат в течение месяца.

Напомним, что участниками проекта "Эффективный регион" в Тюменской области стали более 70 учреждений, 1 тыс. 800 сотрудников обучены инструментам бережливых технологий. Запущено более 190 проектов, 126 из них – уже успешно реализованы.

Добавим, что участник программы "Время героев" от Тюменской области Евгений Кочергин ранее проходил стажировку в департаменте АПК Тюменской области. Евгений - участник СВО, капитан, кадровый военный, кавалер трёх орденов Мужества и медали "За отвагу". В бою вывел из-под огня свою группу. Получил тяжёлое ранение, прикрывая отход боевых товарищей. После длительной реабилитации перешёл к преподавательской работе, обучал курсантов ТВВИКУ.

Виктория Макарова