Тюменский Медгород признан федеральным образцом внедрения бережливых технологий
Многопрофильный клинический медицинский центр "Медицинский город" удостоен статуса федерального образца по внедрению бережливых технологий. Решение приняли после комплексной проверки по методике Росатома совместно с представителями госкорпорации, которая прошла в Тюмени 5 августа.
Участниками встречи стали представители департаментов здравоохранения и экономики Тюменской области, а также приглашенные гости, в числе которых участник программы "Время героев" Евгений Кочергин.
"На этой неделе у меня началась стажировка в департаменте экономики региона. Вчера я изучал теорию, а сегодня – практика. Если говорить про бережливые технологии, то находясь в мастерской управления "Сенеж" у нас проходили занятия по этой теме, мы много читали, смотрели, изучали. Теперь я воочию посмотрел, как это работает на практике", - поделился с корреспондентом "Тюменской линии" Евгений Кочергин.
Медицинский город – один из первых участников проекта "Эффективный регион", который стартовал в Тюменской области с августа 2021 года при активной поддержке Росатома. За это время онкологический центр реализовал 37 бережливых проектов, направленных на повышение качества медицинской помощи. 18 программ было разработано совместно с госкорпорацией. Это, к примеру, "Оптимизация КТ-топометрии стационарным пациентам" и "Оптимизация работы приемного отделения".
"Представьте, что после введения проекта в приемном отделении сократилось время оформления госпитализации пациентов в девять раз: с 296 минут, это пять часов, до 20-30 минут. Также хранение расходных медицинских материалов в отделениях сокращено с 30 дней до трех минут. Сегодня Медгород повторно проходит проверку качества, повышая свой уровень с регионального до федерального. Этой проверкой команда показывает свою вовлеченность к бережливым технологиям, какой процент обучен этим технологиям, сколько проектов реализовано, какой есть эффект от них, в том числе и экономический", - пояснила начальник управления проектной деятельности областного департамента экономики Надежда Лепихина.
Руководитель АО "ПСР" ГК "Росатом" Олег Степанов рассказал, что задача Госкорпорации в этом проекте сформировать в организациях, с которыми они работают, команду и научить их бережливым технологиям.
"Это нужно для самих же организаций, чтобы они сами смогли выстроить свои процессы, устранить из них потери и стать лучше. Оценки мы не ставим, наша работа – проектная, "Росатом" участвует как методолог. Самое главное - сплочение команды и передача наших навыков тем людям, что работают в учреждениях регионов", - добавил он.
Теперь Медгород станет примером для подражания для других медицинских учреждений России, активно внедряющих современные технологии и методы управления ресурсами. Федеральный сертификат, подписанный губернатором Тюменской области и директором ГК "Росатом", онкологическому центру вручат в течение месяца.
Напомним, что участниками проекта "Эффективный регион" в Тюменской области стали более 70 учреждений, 1 тыс. 800 сотрудников обучены инструментам бережливых технологий. Запущено более 190 проектов, 126 из них – уже успешно реализованы.
Добавим, что участник программы "Время героев" от Тюменской области Евгений Кочергин ранее проходил стажировку в департаменте АПК Тюменской области. Евгений - участник СВО, капитан, кадровый военный, кавалер трёх орденов Мужества и медали "За отвагу". В бою вывел из-под огня свою группу. Получил тяжёлое ранение, прикрывая отход боевых товарищей. После длительной реабилитации перешёл к преподавательской работе, обучал курсантов ТВВИКУ.
Виктория Макарова