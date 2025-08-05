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В Тюмени возбудили дело в отношении логистического центра известной торговой сети

Общество, 17:10 05 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дело в отношении ООО "Тюменьритейлгрупп", которое является логистическим центром торговой сети "Светофор", возбудило Тюменское УФАС. В действиях логистического центра выявлены признаки нарушения законодательства о торговле, сообщает служба.

"Нарушения касаются сроков оплаты за поставленный товар в рамках заключенных договоров с поставщиками продовольственных товаров. Кроме того, логистическому центру вменяется создание дискриминационных условий для поставщиков продовольственных товаров. В случае установления вины ООО "Тюменьритейлгрупп" грозит административный штраф", - пояснили тюменские антимонопольщики.

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# торговая сеть , ФАС

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