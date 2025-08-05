В Тюмени возбудили дело в отношении логистического центра известной торговой сети
Дело в отношении ООО "Тюменьритейлгрупп", которое является логистическим центром торговой сети "Светофор", возбудило Тюменское УФАС. В действиях логистического центра выявлены признаки нарушения законодательства о торговле, сообщает служба.
"Нарушения касаются сроков оплаты за поставленный товар в рамках заключенных договоров с поставщиками продовольственных товаров. Кроме того, логистическому центру вменяется создание дискриминационных условий для поставщиков продовольственных товаров. В случае установления вины ООО "Тюменьритейлгрупп" грозит административный штраф", - пояснили тюменские антимонопольщики.