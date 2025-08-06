Тюменский историк и антрополог выпустил книгу "Ревность о Севере"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Монографию "Ревность о Севере: Прожектерское предпринимательство и изобретение Северного морского пути в Российской империи" выпустил историк и антрополог Михаила Агапова в издательстве "Новое литературное обозрение" в исторической книжной серии "Historia Rossica".

Работа стала результатом большого грантового исследования Центра урбанистики ТюмГУ, проведенного совместно с Центром социальных исследований Севера Европейского университета в Санкт-Петербурге. Проект посвятили комплексному междисциплинарному анализу развития опорных городов и поселений Северного морского пути, сообщает управление стратегических коммуникаций тюменского вуза.

Книга описывает историю небольшой группы людей, которых современники называли "ревнителями Севера". Они действовали преимущественно в 40−80-е гг. XIX в. и были нацелены на промысловое освоение российского заполярья. Фактически именно эти "ревнители Севера", среди которых особо отметились сибирские предприниматели и публицисты В. Н. Латкин (1810−1867 гг.) и М. К. Сидоров (1823−1887 гг.), придумали знаменитый сегодня транспортный проект Северного морского пути.