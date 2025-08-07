  • 7 августа 20257.08.2025четверг
  • В Тюмени 21..23 С 4 м/с ветер северный

Тюменские аграрии собрали более двух тысяч тонн капусты

Экономика, 18:17 07 августа 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

2001 тонну капусты с 32 гектаров собрали аграрии Тюменской области по данным на 7 августа. Урожайность составила 625 центнеров с гектара, сообщает региональный департамент АПК.

В регионе продолжается уборка и других овощных культур. Так, собрано 1 тыс. 608 тонн картофеля, 189 тонн салата, 340 тонн моркови, 1 тыс. 42 тонны свеклы.

Обмолот зерновых и зернобобовых культур проведен на 2,5 тыс. гектаров. Собрано 7,6 тыс. тонн с урожайностью 30 центнеров с гектара.

Хозяйства региона заготовили 371 тыс. 100 тонн сенажа и 55 тыс. 500 тонн сена.

# овощи , уборка урожая

