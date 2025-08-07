Тюменские аграрии собрали более двух тысяч тонн капусты
2001 тонну капусты с 32 гектаров собрали аграрии Тюменской области по данным на 7 августа. Урожайность составила 625 центнеров с гектара, сообщает региональный департамент АПК.
В регионе продолжается уборка и других овощных культур. Так, собрано 1 тыс. 608 тонн картофеля, 189 тонн салата, 340 тонн моркови, 1 тыс. 42 тонны свеклы.
Обмолот зерновых и зернобобовых культур проведен на 2,5 тыс. гектаров. Собрано 7,6 тыс. тонн с урожайностью 30 центнеров с гектара.
Хозяйства региона заготовили 371 тыс. 100 тонн сенажа и 55 тыс. 500 тонн сена.