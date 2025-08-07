  • 7 августа 20257.08.2025четверг
Семеноводы в Тюменском районе вырастили 750 тысяч сеянцев хвойных деревьев

Экономика, 17:32 07 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

750 тыс. сеянцев сосен и елей вырастили специалисты селекционно-семеноводческого центра "Панта" группы компаний "Актив" в с. Борки Тюменского района. Начался процесс выращивания такого же количества сеянцев, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Масштабный инвестиционный проект при поддержке правительства Тюменской области. Инвестиционное агентство оказало содействие инвестору в подключении газа для отопления теплиц. Общая сумма инвестиций в проект уже составила 150 млн рублей.

В рамках проекта инвестор возводит четыре теплицы для выращивания хвойных пород с закрытой корневой системой, площадки закаливания для дальнейшего доращивания саженцев, питомник декоративных растений для благоустройства и озеленения.

12 млн сеянцев будут выращивать ежегодно специалисты лесопитомника. Выращенные хвойные породы будут использовать для нужд лесного хозяйства, в том числе для восстановления лесов после пожаров.

# инвестиционное агентство Тюменской области , питомник , сеянцы

