Один человек погиб при пожаре в Тюмени

Происшествия, 17:59 07 августа 2025

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Один человек погиб при пожаре на ул. Тульской в Тюмени 7 августа, сообщает региональная ГУ МЧС

Сообщение о возгорании в доме 4 поступило в 16 часов 40 минут.

Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидировали возгорание в трехкомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. Огонь повредил имущество на площади 2 квадратных метра.

Причина пожара устанавливается.

