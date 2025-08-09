Тоболячка ударила незваную гостью ножом в живот

В Тобольске задержана местная жительница, ударившая женщину ножом, сообщает Тобольский межмуниципальный отдел МВД России.

Сотрудники скорой медицинской помощи сообщили в правоохранительные органы о вызове в общежитие, расположенное в 6 микрорайоне.

В больницу с ножевым ранением была доставлена 48-летняя женщина. На место происшествия наряд патрульно-постовой службы задержал подозреваемую.

Установлено, что 51-летняя тоболячка готовила еду у себя в комнате, когда к ней ворвалась потерпевшая и начала скандалить. Хозяйка нанесла незваной гостье удар ножом.

Подозреваемая свою вину признала. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда

здоровью".

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.