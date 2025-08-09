  • 9 августа 20259.08.2025суббота
  • В Тюмени 20..22 С 3 м/с ветер северо-западный

Тоболячка ударила незваную гостью ножом в живот

Происшествия, 15:18 09 августа 2025

В Тобольске задержана местная жительница, ударившая женщину ножом, сообщает Тобольский межмуниципальный отдел МВД России.

Сотрудники скорой медицинской помощи сообщили в правоохранительные органы о вызове в общежитие, расположенное в 6 микрорайоне.

В больницу с ножевым ранением была доставлена 48-летняя женщина. На место происшествия наряд патрульно-постовой службы задержал подозреваемую.

Установлено, что 51-летняя тоболячка готовила еду у себя в комнате, когда к ней ворвалась потерпевшая и начала скандалить. Хозяйка нанесла незваной гостье удар ножом.

Подозреваемая свою вину признала. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью".

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Тобольск , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:18 09.08.2025Тоболячка ударила незваную гостью ножом в живот
14:13 09.08.2025Тоболяк украл электроинструменты на 100 тысяч рублей
11:49 09.08.2025Санавиация спасла атакованного шершнями лесничего в Вагайском районе
11:03 09.08.2025Полиция в Тюмени ищет подозреваемого в краже продуктов

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора