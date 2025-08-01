Ребёнок пострадал в массовом ДТП под Тюменью
Семилетняя девочка пострадала в массовом ДТП с участием грузовика под Тюменью 10 августа, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
На 28 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск столкнулись три автомобиля. Предварительно, 52-летний водитель большегруза не выдержал безопасную дистанцию и въехал в стоящий SsangYong.
Затем грузовик отбросило на металлическое ограждение, а SsangYong - на стоящий автомобиль JAC. Ранения получили: пассажирки SsangYong, 20- летняя девушка и семилетняя девочка.
Обстоятельства ДТП выясняются.