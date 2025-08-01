  • 11 августа 202511.08.2025понедельник
  • USD79,7796
    EUR92,8800
  • В Тюмени 23..25 С 3 м/с ветер восточный

Ребёнок пострадал в массовом ДТП под Тюменью

Происшествия, 13:25 11 августа 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Семилетняя девочка пострадала в массовом ДТП с участием грузовика под Тюменью 10 августа, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На 28 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск столкнулись три автомобиля. Предварительно, 52-летний водитель большегруза не выдержал безопасную дистанцию и въехал в стоящий SsangYong.

Затем грузовик отбросило на металлическое ограждение, а SsangYong - на стоящий автомобиль JAC. Ранения получили: пассажирки SsangYong, 20- летняя девушка и семилетняя девочка.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:42 11.08.2025Десятилетний мальчик получил травмы в дорожной аварии в Тюмени
14:09 11.08.2025Москвичку сняли с авиарейса в Рощино за дебош на борту самолета
13:58 11.08.2025Виновника смертельного ДТП осудили в Бердюжском районе
13:25 11.08.2025Ребёнок пострадал в массовом ДТП под Тюменью

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора